Замена Суровикина на Герасимова говорит об изменении подхода Путина к ведению войны — британская разведка 11 января, 23:17 Валерий Герасимов (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Смена командования российских оккупационных войск говорит об изменении подхода российского диктатора Владимира Путина к ведению войны против Украины, говорится в сообщении разведки Великобритании.

В разведке напомнили, что в среду, 11 января, Минобороны страны-агрессора РФ назначило командующим оккупационными войсками в Украине главу Генштаба Валерия Герасимова. Его предшественника на этом посту Сергея Суровикина понизили до заместителя командующего.

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Эти перестановки в Британии назвали признаком «значительного изменения в подходе президента России Путина к управлению войной» и «явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России».

«Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российских ультранационалистов и сообществом военных блогеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны», — говорится в сообщении.

6 декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что командование российской армии не оправдало ожидания Кремля и, вероятно, его заменят.