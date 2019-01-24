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Разведчик и два истребителя. Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Вчера, 15:19
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Papas Dos / Википедия

Российский самолет Ил-20 незаконно зашел в шведское воздушное пространство

Российские разведывательный самолет Ил-20 был замечен в шведском воздушном пространстве в сопровождении двух истребителей 19 января. 

Вооруженные силы Швеции назвали произошедшее “нарушением” и сообщили о нем правительству.

По сообщению Шведских вооруженных сил, три самолета зашли в воздушное пространство над Балтийским морем, к югу от города Карлсхамн в провинции Блекинге.

24 января Минобороны России сообщило, что экипаж истребителя Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским морем: “Над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель.”

В Минобороны РФ подчеркнули, что после “удаления иностранного самолета от границы РФ”, российский истребитель Су-27 вернулся на базу.

Теги:   Россия Швеция

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