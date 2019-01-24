Разведчик и два истребителя. Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Вчера, 15:19 405 Цей матеріал також доступний українською Papas Dos / Википедия Российский самолет Ил-20 незаконно зашел в шведское воздушное пространство Papas Dos / Википедия

Российские разведывательный самолет Ил-20 был замечен в шведском воздушном пространстве в сопровождении двух истребителей 19 января.

Вооруженные силы Швеции назвали произошедшее “нарушением” и сообщили о нем правительству.



По сообщению Шведских вооруженных сил, три самолета зашли в воздушное пространство над Балтийским морем, к югу от города Карлсхамн в провинции Блекинге.



24 января Минобороны России сообщило, что экипаж истребителя Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским морем: “Над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель.”



В Минобороны РФ подчеркнули, что после “удаления иностранного самолета от границы РФ”, российский истребитель Су-27 вернулся на базу.

