Разведчик и два истребителя. Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Российские разведывательный самолет Ил-20 был замечен в шведском воздушном пространстве в сопровождении двух истребителей 19 января.
Вооруженные силы Швеции назвали произошедшее “нарушением” и сообщили о нем правительству.
По сообщению Шведских вооруженных сил, три самолета зашли в воздушное пространство над Балтийским морем, к югу от города Карлсхамн в провинции Блекинге.
24 января Минобороны России сообщило, что экипаж истребителя Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским морем: “Над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель.”
В Минобороны РФ подчеркнули, что после “удаления иностранного самолета от границы РФ”, российский истребитель Су-27 вернулся на базу.