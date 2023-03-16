Почему Запад пока не поддерживает развал России — политолог назвал две причины 16 марта, 16:19 Одна из башен Кремля на фоне здания МИД РФ (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Политолог Николай Давыдюк назвал две причины того, почему Запад пока не поддерживает развал России.

Одной из таких причин в эфире Radio NV Давыдюк назвал наличие в России ядерного оружия.

«То, что сдерживает Запад, это ядерное оружие, причем в двух аспектах. Закон о нераспространении ядерного оружия. Они боятся и это нагнетает российская оппозиция — все эти любители лобстеров в Лондоне и Ницце, и эта более бедная вторая лига, живущая в Чехии, Болгарии и Хорватии. Но другое дело — это возможный ядерный удар. Ядерного удара не желает ни Запад, ни Китай, ни Индия. Они все над этим работают, и не думаю, что Путин отважится. И все же этот риск остается. Они на него смотрят и очень цинично и холодно подходят к этому», — пояснил он.

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Вторым фактором политолог считает опасения Запада относительно того, кому достанутся «самые лакомые куски» после распада России.

«Да, будет претензия внутренних элит вроде губернаторов, олигархов и людей, которых мы мало видим в телевизоре, но влияющих на российские регионы. Это не всегда Путин с Медведевым. Запад боится, что большой лакомый кусок может попасть Китаю, что еще больше ускорит его рост. К примеру, Сибирь или северные холодные арктические территории. Там тоже есть большие залежи. Они понимают, что Россия тупая и примитивная, с точки зрения технологий и военного дела, а вот Китай технологически мог бы с севером справиться и нарастить свои возможности. Это пугает Запад, поэтому они очень осторожно относятся к распаду России», — считает Давыдюк.

В конце февраля министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Radio NV заявил, что Россия обречена на распад и не сможет быть единой.

Бывший глава МИД Украины подчеркнул, что целостного народа россиян нет, он состоит из кусков разного этнического происхождения, не объединенных ничем.

26 февраля Путин впервые предположил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а население разделится на отдельные нации.

По его словам, российский народ, «если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее обломками», может не сохраниться.

«Если мы пойдем по этому пути (распада России — ред.), я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально измениться… Будут московиты какие-то, уральцы», — заявил Путин.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у Запад пока не имеет окончательного решения, что делать с Россией, и не понимает, чем должна закончиться развязанная против Украины полномасштабная война. Однако мир должен быть готов к распаду РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.