Разрыв с Константинополем: РПЦ может лишиться права на служения в Храме гроба Господня в Иерусалиме

В РПЦ заявляют, что сами откажутся от служений на гробе Господнем

После решения Синода Русской православной церкви об отказе от евхаристического общения с Константинополем РПЦ может лишиться права на служение в Храме гроба Господня как неканоническая и раскольническая.

Это может произойти, если Иерусалим в религиозном противостоянии примет сторону Вселенского патриарха Варфоломея.

В таком случае отношения РПЦ с Иерусалимским патриархатом будут также разорваны, а ее служения в Храме гроба Господня прекращены.

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В свою очередь Иерусалим на решение Русской православной церкви стать на раскольнический путь пока никак не отреагировал.

При этом в РПЦ настаивают, что решение о служениях в Храме гроба Господня будут принимать самостоятельно.

"Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит "филаретовцам" служить на гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними", - цитируют РИА Новости секретаря Русской духовной миссии в Иерусалиме игумена Никона.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе".

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.