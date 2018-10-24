В Кремле расценили решение США выйти из ракетного договора как намерение ввязаться в гонку вооружений

Спикер президента РФ Дмитрий Песков расценил решение США выйти из ракетного договора как намерение Вашингтона ввязаться в гонку вооружений.
"Это чрезвычайно опасное намерение (выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности - Ред.), то есть это фактически декларирование намерения ввязаться в гонку вооружений, наращивать потенциал вооружений… Это сделает мир более опасным", - цитирует Пескова ТАСС.
Комментируя встречу помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с президентом Владимиром Путиным, пресс-секретарь заявил, что "американская сторона похоже приняла решение и в ближайшем будущем уже формализует процесс выхода из этого Договора".
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Ранее президент США Дональд Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.
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