24 октября 2018, среда

В Кремле расценили решение США выйти из ракетного договора как намерение ввязаться в гонку вооружений

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В Кремле расценили решение США выйти из ракетного договора как намерение ввязаться в гонку вооружений

Спикер президента РФ Дмитрий Песков расценил решение США выйти из ракетного договора как намерение Вашингтона ввязаться в гонку вооружений.

"Это чрезвычайно опасное намерение (выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности - Ред.), то есть это фактически декларирование намерения ввязаться в гонку вооружений, наращивать потенциал вооружений… Это сделает мир более опасным", - цитирует Пескова ТАСС.

Комментируя встречу  помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с президентом Владимиром Путиным, пресс-секретарь заявил, что "американская сторона похоже приняла решение и в ближайшем будущем уже формализует процесс выхода из этого Договора".

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