Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против любого, кто может помешать ему захватить Гренландию, стали «последней каплей» для Европы, которая считает разрыв отношений с Америкой «неизбежным». На фоне обострения отношений и сомнений относительно дальнейшего существования НАТО созданная для поддержки Украины коалиция желающих может стать новым альянсом по безопасности.

Об этом сказано в материале Politico в понедельник, 19 января.

Европейские чиновники в частных беседах называют подход Трампа в отношении Дании и Гренландии «сумасшедшим» и «безумным», предполагая, что президента США захватил «боевой дух» после свержения власти в Венесуэле. В Европе считают угрозы Трампа неоправданной «атакой» США на союзников по ту сторону Атлантики.

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«Я думаю, что это воспринимается как шаг слишком далеко. Европу критикуют за слабость в отношениях с Трампом. В этом есть определенная правда, но есть и красные линии», — сказал один европейский дипломат на условиях анонимности.

Европе пора признать правду о том, что Америка Трампа больше не является надежным торговым партнером, а тем более — надежным союзником в сфере безопасности, сказано в анализе. Если США коренным образом не изменят подход, этот процесс, вероятно, завершится радикальной перестройкой Запада, которая нарушит глобальный баланс сил. Politico считает, что последствиями могут быть как трансатлантический экономический ущерб из-за роста торговой напряженности, так и риски безопасности, поскольку Европа пытается защитить себя без американской помощи.

США также понесут определенные расходы, в частности, из-за способности демонстрировать жесткую силу в Африке и на Ближнем Востоке без доступа к сети баз, взлетно-посадочных полос и логистической поддержки, которую сейчас предоставляет Европа.

В материале сказано, что долгосрочный разрыв ЕС с США станет мучительной перспективой для многих, так как положит конец 80 годам мирного сотрудничества, взаимной поддержки и выгодной торговли, а также нанесет смертельный удар по НАТО. Поэтому сейчас некоторые чиновники рассматривают коалицию желающих, которая была создана для поддержки Украины, как основу для нового альянса без участия США.

В рамках коалиции советники по национальной безопасности 35 правительств регулярно контактируют, часто встречаются онлайн и лично, а также взаимодействуют с помощью текстовых сообщений.

Инфографика: NV

По данным Politico, европейские лидеры, включая премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Финляндии Александра Стубба и премьера Италии Джорджу Мелони, регулярно переписываются друг с другом — часто в групповом чате.

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В течение прошлого года они обменивались сообщениями каждый раз, когда Трамп делает что-то «дикое и потенциально вредное». Эта «неформальная, но активная» договоренность известна как Вашингтонская группа, в честь группы европейских лидеров, которые посетили Белый дом вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом августе.

«Коалиция желающих изначально была посвящена Украине. Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они укрепили доверие, а также настроились на сотрудничество. Они знают друг друга по имени, и с ними легко связаться и отправлять текстовые сообщения», — сказал один из дипломатов.

Этот формат потенциально может стать основой для нового альянса по безопасности без участия США на фоне сомнительности существования НАТО, пишет Politico.

В текстовых чатах с лидерами Вашингтонской группы фигурирует также Зеленский. В материале подчеркивается, что сейчас Украина является наиболее милитаризованной страной в Европе, с огромной армией, высокоразвитой индустрией производства беспилотников и большим опытом в реалиях ведения войны, чем кто-либо другой.

Военная мощь Украины вместе с военными возможностями Франции, Германии, Польши и Великобритании будет огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства, подчеркивает Politico.

17 января Трамп объявил о введении пошлин с июня 2026-го на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии в ответ на поддержку Европой суверенитета Дании и отправку европейских военных в Гренландию. Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».

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Инфографика: NV

Европарламент также выразил «однозначную поддержку» Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.