05 ноября 2018, понедельник

Разрушим санкции: президент Ирана отреагировал на новые ограничительные меры США

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Хасан Роухани пообещал

Хасан Роухани пообещал "разрушить" санкции США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна "разрушит" восстановленные санкции США, которые начали действовать с 5 ноября.

Об этом он сказал в эфире государственного иранского телевидения, сообщает Reuters.

"Америка хочет свести к нулю нефтяные продажи Ирана, но мы продолжим продавать нефть, чтобы разрушить санкции", - отметил президент Ирана.

Напомним, с 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Ограничительные меры направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.

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