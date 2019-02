Разрушение природы грозит человечеству кризисом, сравнимым с крахом 2008 года - доклад Вчера, 11:47 335 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Число пожаров на планете с 2005 года выросло в семь раз (на фото - пожары в Калифорнии) ЕРА

Из-за спровоцированных человечеством угроз климату, природе и экономическому развитию миру грозит новый глобальный коллапс, сравнимый с финансовым кризисом 2008 года.

Как пишет The Guardian, к такому выводу пришли аналитики британской исследовательской организации Institute for Public Policy Research (Институт исследований государственной политки), подготовившие масштабный доклад Это кризис: Мир перед лицом эпохи упадка окружающей среды (This is a Crisis: Facing up to the Age of Environmental Breakdown).



Для его составления они проанализировали десятки научных статей, правительственных документов и отчетов неправительственных организаций.

Авторы исследовании указывают, что сочетание глобального потепления, истощения плодородности почвы, сокращения численности насекомых-опылителей, окисление океанической среды создает "новую область риска". Эти риски крайне недооценены политиками всего мира, хотя могут представлять собой наибольшую угрозу в истории человечества, пишут авторы доклада.

Составители доклада обращают внимание на то, что до недавнего времени исследования рисков для окружающей среды рассматривали в основном угрозы по отдельности. Ученые-климатологи изучали нарушения и изменения климата на Земле, биологи фокусировались на потерях экосистем, а экономисты рассчитывали потенциальный ущерб от усиливающихся ураганов и засух. Однако в совокупности такие исследования показывают, как взаимодействие подобных факторов может создать "каскад переломных моментов" для человеческого общества и природы в целом.

В своем отчете аналитики исследовали, как ухудшение природной инфраструктуры - такой как стабильный климат и плодородные земли - оказывает влияние на здоровье и благосостояние людей, уровень неравенства и миграционные потоки, что, в свою очередь, увеличивает вероятность политической напряженности и конфликтов.

В документе также подчеркивается, что антропогенное воздействие на природу сегодня выходит за рамки одно лишь изменения климата и происходит со скоростью, беспрецедентной за всю историю человечества.

Данные об ухудшении состояния природных систем представлены рядом весьма мрачных глобальных статистических данных. С 2005 года число наводнений увеличилось в 15 раз, экстремальных температурных явлений - в 20 раз, пожаров - в семь раз.

Верхний слой почвы теперь истощается в 10-40 раз быстрее, чем было в естественных условиях. 20 самых теплых лет на Земле с начала регистрации данных в 1850 году пришлись на последние 22 года.

Популяция позвоночных с 1970-х годов сократились в среднем на 60%, а в некоторых странах численность насекомых, жизненно важных для опыления, сократилась еще быстрее.

"Появляется новая, очень сложная и дестабилизирующая "область риска", которая включает в себя риск краха ключевых социальных и экономических систем на местном и, возможно, даже на глобальном уровнях, - говорится в исследовании. - Эта новая область риска затрагивает практически все сферы политики и управления, однако вызывает сомнения, что общества всего мира достаточно подготовлены к тому, чтобы справиться с такими рисками".