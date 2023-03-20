Кстати, это произошло перед визитом Си. Четыре вывода из решения суда в Гааге в отношении Путина от авторитетного юриста 20 марта, 13:58 Эксклюзив NV Решение МКС в отношении российского диктатора Путина может повлиять как на международные отношения РФ, так и на внутриполитическую ситуацию (Фото:Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool)

Международный уголовный суд санкционировал арест российского диктатора из-за подозрений в депортации украинских детей. Авторитетный украинский юрист Александр Мартыненко в комментарии NV размышляет, какие последствия это будет иметь для России и мира.

Точки возврата для российского диктатора Владимира Путина уже не будет. Так Александр Мартыненко, партнер юридической компании Кинстелар Киев, прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который 17 марта выдал ордер на арест главы Кремля, подозреваемого в совершении военных преступлений в Украине.

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По мнению правоведа, вынесенные Путину подозрения в незаконной депортации детей влекут сразу несколько весомых последствий. Во-первых, суд обнародовал свое решение в преддверии визита в Москву лидера Китая Си Цзиньпина, что может повлиять на позицию последнего за столом переговоров и диапазон его предложений.