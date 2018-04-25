Разошлись в показаниях: Дамаск заявил, что российские ЗРК С-300 работают в Сирии уже месяц

РФ настаивает, что вопрос о поставке С-300 в Сирию еще не решен

На фоне заявлений Москвы о том, что после ракетных ударов США и союзников по объектам режима Башара Асада в Сирии РФ собирается поставить туда свои системы С-300, Дамаск сообщил, что российские ЗРК работают на территории страны уже около месяца.

Об этом сказал сирийский посол в России Рияд Хаддад, передает Интерфакс-Украина.

"Где-то уже месяц тому назад (начали) работают системы С-300 в Сирии", - заявил он, отвечая на вопрос о том, когда С-300 будут поставлены режиму Асада.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров ранее утверждал, что вопрос о поставке в Сирию С-300 еще не решен.

"Не могу сказать, что он решен", - сказал он.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии.

К операции также присоединились Франция и Великобритания.

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Все выпущенные ракеты достигли заданных целей.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.

В свою очередь в Москве заявили, что перехватили большую часть ракет, а глава сирийского режима "высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров".