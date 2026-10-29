В любимой газете Трампа появилась реклама с призывом оказывать давление на Россию, а не на Украину

Три американские организации, поддерживающие Украину — Razom for Ukraine, American Coalition for Ukraine и Nova Ukraine, — разместили в любимой газете президента США Дональда Трампа New York Post рекламу с призывом к США усилить давление на Россию , а не на Украину.

Об этом сообщил бывший журналист Голоса Америки, медиа-советник фонда Razom for Ukraine в США Остап Яриш.

В рекламе процитировали специального посланника президента США Стива Виткоффа, который сказал российскому диктатору Владимиру Путину: «Вы гуманист, сэр, и я выражаю вам свое уважение за это».

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Фото: Остап Яриш /Facebook

Далее авторы рекламы напомнили, что за несколько дней до этого Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье, в результате чего погибли 17 человек, среди них мать и ребёнок, которые держались за руки. Фото их рук заняло целую полосу газеты.

«Оказывайте давление на Россию, а не на Украину», — призвали организации.

Яриш также подчеркнул, что New York Post читают в республиканских кругах Вашингтона и Нью-Йорка. По его словам, на фоне эвакуационной операции в оккупированных Олешках американцы должны помнить об ответственности России за бесчисленные смерти в Украине.

«Их кровь на руках Путина и россиян», — добавил Яриш.

Встреча Виткоффа с Путиным и увольнение Стивена Габбарда — что известно

21 октября Виткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Перед этим он провёл переговоры в Осло с Зеленским, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Спецпосланник привёз Путину документы с предложениями по завершению войны и заявил, что уже есть основания для прекращения огня.

Во время встречи Россия освободила американца Стивена Габбарда, которого осудили за участие в войне на стороне Украины. Видео, на котором Виткофф благодарит за это Путина, обнародовала российская пропагандистская телекомпания Russia Today.

«Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, — гуманист. Вы тоже гуманист, сэр, и я отдаю вам должное за это. Выражаю вам своё уважение и ещё раз благодарю», — сказал Виткофф.

О том, как Россия обращалась с Габбардом, известно из показаний украинцев, которые были с ним в плену. В июне 2025 года The New York Times со ссылкой на них сообщила, что американца содержат в тюрьме в Мордовии и подвергают пыткам за то, что он американец. Надзиратели избивали его, заставляли целыми днями стоять, плохо кормили и лечили.