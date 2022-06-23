США отправят в Украину робопса от Boston Dynamics для разминирования Киевской области — Foreign Policy 23 июня, 00:49 Цей матеріал також доступний українською Робот от Boston Dynamics (Фото:Boston Dynamics)

Армия США выделит Украине собаку-робота Spot производства Boston Dynamics для разминирования Киевской области, сообщает Foreign Policy со ссылкой на осведомленный источник.

Робопса будет использовать некоммерческая организация The HALO Trust, которая занимается гуманитарным разминированием. Эту информацию изданию подтвердил исполнительный директор организации Крис Уотли. Он выразил надежду, что Spot будет эффективен при обнаружении кассетных боеприпасов.



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Foreign Policy пишет, что Spot с помощью своей роботизированной руки может помочь переносить неразорвавшиеся боеприпасы в ямы, где их затем будут безопасно подрывать вдали от гражданских. Также робопса можно будет использовать для переноса новых российских противопехотных мин ПОМ-3, которые реагируют на приближающиеся шаги.

В Boston Dynamics передачу собаки-робота HALO Trust не комментировали, но отметили, что Spot — эффективный инструмент для защиты людей от опасности и может быть использован для осмотра потенциально опасных объектов с безопасного расстояния.

Как отмечает издание, робопса можно обучить выполнять повторяющиеся задачи без помощи человека, но во время испытаний в прошлом году владельцы-люди управляли им вручную, поскольку он «будет действовать в менее предсказуемой среде, такой как минные поля, загрязненные дороги и поля».

По информации издания, в Буче и Броварах сейчас работают десять команд HALO. До конца 2022 года Уотли надеется увеличить количество команд по разминированию в Украине до 50.

В мае в ГСЧС говорили, что разминирование Украины после боевых действий может занять пять-десять лет. Из-за полномасштабного вторжения России Украина стала одной из наиболее загрязненных боеприпасами стран мира.

В начале июня премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в разминировании нуждаются более 30 миллионов гектаров территории Украины.

ГСЧС продолжает разминировать Киевскую область. Что находят спасатели и саперы https://www.youtube.com/embed/V5cJg5YCXDQ

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