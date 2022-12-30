Британия передала Украине оборудование для поиска взрывных устройств и их обезвреживания 30 декабря, 09:35 Украинские саперы получат новое оборудования для разминирования территорий от Британии (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Великобритания передала Украине оборудование для безопасного разминирования территорий и гражданской инфраструктуры в результате действий войск РФ в стране.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Британии, были переданы более 1 000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания взрывных устройство, чтобы помочь разминировать минные поля и сделать безопасными деоккупированные территории.

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«Использование Россией наземных мин и нападение на гражданскую инфраструктуру подчеркивают шокирующую жестокость путинского вторжения. Этот последний пакет поддержки Великобритании поможет Украине безопасно разминировать землю и здания, поскольку она возвращает свою законную территорию», — прокомментировал новый пакет помощи Украине британский министр обороны Бен Уоллес.

Комплекты для обезвреживания взрывных устройство предназначены для снятия с предохранителя неразорвавшихся российских бомб, боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

В Минобороны Британии подчеркнули, что эти поставки являются последними в 2022 году, но подчеркнули, что в следующем году поддержка продолжится.

Там также напомнили, что за весь год Лондон предоставил Киеву военную помощь на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов — больше, чем любая другая страна, кроме США. Правительство обязалось сохранить такой же уровень финансирования в 2023 году.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и ведения активных боевых действий в Украине заминированы огромные территории. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

В МВД уточнили, что в Украине необходимо разминировать около 270 тысяч квадратных километров, включая временно оккупированные территории.

Украинские саперы ведут работы по разминированию ежедневно.