РФ восстанавливает репутацию бригады, которую ВСУ дважды разгромили под Угледаром — британская разведка 3 апреля, 09:39 В РФ пытаются восстановить репутацию 155-й бригады морской пехоты (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев)

По данным британской разведки, минобороны РФ проводит целенаправленную информационную операцию по восстановлению репутации 155-й бригады морской пехоты. Она стала синонимом недавних неудач России в Украине.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что для этих целей привлекли пропагандиста Владимира Соловьева, который совершил визит к бригаде.

Кроме того, в течение марта деятельность бригады освещали с помощью едва ли не самых распространенных видеозаписей боевых действий российских оккупантов, которые снимали камерами на шлемах.

Видео дня

Также звучали публичные заявления о том, что бригада находится в «приподнятом настроении и полна решимости достичь поставленных целей» и распространяли кадры, на которых видно, как 155-ю бригаду переоснащают на модифицированные танки.

«На самом деле, 155-й бригаде, вероятно, предоставляли статус непригодной для ведения боевых действий по меньшей мере дважды за последние шесть месяцев из-за участия в тактически ошибочных лобовых атаках под Угледаром Донецкой области. Усилия Минобороны по восстановлению имиджа бригады, вероятно, отражают обеспокоенность тем, что ее неудачи все чаще ассоциировались с российским высшим военным руководством», — говорится в сообщении.

16 марта британская разведка сообщала, что причиной разгрома российских сил под Угледаром стало то, что минобороны РФ настойчиво стремилось добиться успеха для конкуренции с «достижениями» ЧВК Вагнера.