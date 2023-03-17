«Работа продолжается». В ОП рассказали о подготовке разговора Зеленского и Си Цзиньпина 17 марта, 13:00 Си Цзиньпин (Фото:NOEL CELIS/Pool via REUTERS)

В ОП заявили, что работа по подготовке разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином продолжается.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

«Конкретных договоренностей относительно такого разговора еще нет. Но эту тему, в частности, обсуждали министры иностранных дел Украины и Китая. Поэтому можно сказать, что работа продолжается», — отметил он.

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Ранее стало известно, что Си Цзиньпин посетит Москву 20−22 марта.

WSJ сообщала, что Си Цзиньпин также планирует провести первый за почти два года разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Офисе президента пока не подтвердили, что это произойдет.

