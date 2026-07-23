Повлияет ли разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером на возобновление мирных переговоров — опрос Radio NV

23 июля, 10:17
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Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля подтвердил разговор со спецпосланниками президента США (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля подтвердил разговор со спецпосланниками президента США (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Разговор президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не повлияет на результативность мирных переговоров с Кремлем — так считает большинство слушателей Radio NV, опрошенных в четверг, 23 июля.

Опрос 826 слушателей о том, верят ли они в возобновление мирных переговоров после разговора Зеленского с американскими представителями, показал следующие результаты:

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  • пока в Кремле Путин — не верю — 507 голосов (61,4%);
  • верю или не верю, а пробовать нужно — 258 голосов (31,2%);
  • после горящих танкеров и складов — верю — 61 голос (7,4%).
Radio NV
Фото: Radio NV

Результаты опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом.

22 июля журналист Axios Барак Равид сообщил, что Зеленский обсудил со спецпосланниками Трампа идеи по возобновлению дипломатических усилий для завершения войны РФ против Украины.

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Впоследствии Зеленский также подтвердил факт переговоров, заявив, что украинская и американская команды поддерживают тесный контакт.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   мирные переговоры Переговоры с Россией Джаред Кушнер Стив Уиткофф Опрос

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