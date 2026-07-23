Разговор президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не повлияет на результативность мирных переговоров с Кремлем — так считает большинство слушателей Radio NV, опрошенных в четверг, 23 июля.

Опрос 826 слушателей о том, верят ли они в возобновление мирных переговоров после разговора Зеленского с американскими представителями, показал следующие результаты:

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пока в Кремле Путин — не верю — 507 голосов (61,4%);

верю или не верю, а пробовать нужно — 258 голосов (31,2%);

после горящих танкеров и складов — верю — 61 голос (7,4%).

Фото: Radio NV

Результаты опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом.

22 июля журналист Axios Барак Равид сообщил, что Зеленский обсудил со спецпосланниками Трампа идеи по возобновлению дипломатических усилий для завершения войны РФ против Украины.

Впоследствии Зеленский также подтвердил факт переговоров, заявив, что украинская и американская команды поддерживают тесный контакт.