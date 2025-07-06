Келлог о разговоре Зеленского с Трампом: Президент США всегда готов к взаимодействию

6 июля, 12:31
Кит Келлог сделал заявление после разговора Зеленского с Трампом (Фото: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля.

«Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к взаимодействию», — написал Келлог в воскресенье, 6 июля, в Х.

Он поблагодарил Зеленского за слова поддержки в связи с масштабным наводнением в Техасе, которое унесло жизни более 50 человек, в том числе детей.

«Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие — ключевая часть лидерства», — добавил Келлог.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины заявил, что она была «лучшей за все время».

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над усилением защиты неба.

В свою очередь журналист Барак Равид со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Зеленский обсудили усиление российских ударов по Украине и поставки систем ПВО. Разговор длился примерно 40 минут.

В тот же день американский заявил, что рассматривает передачу Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

3 июля Трамп говорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине и он разочарован этим разговором.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   США Дональд Трамп Владимир Зеленский военная помощь США Кит Келлог разговор Трампа и Путина

