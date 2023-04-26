США и Франция отреагировали на первый с начала войны разговор Зеленского и Си Цзиньпина 26 апреля, 18:08 Белый дом (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

США и Франция приветствуют переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что пока неизвестно, приведет ли это к продвижению к миру, но добавил, что разговор между Зеленским и Си Цзиньпином — хорошая новость.

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«Мы приветствуем новость о телефонном разговоре между президентом Си и президентом Зеленским. Мы считаем, что это хорошо. Мы уже давно говорили о том, что считаем важным для президента Си и официальных лиц КНР услышать украинскую точку зрения на это незаконное и неспровоцированное вторжение России. Приведет ли это к какому-то значимому мирному движению, плану или предложению, я не думаю, что мы знаем это прямо сейчас», — заявил журналистам Кирби.

Кирби добавил, что Белый дом не знал заранее о переговорах президента Украины и лидера Китая.

Елисейский дворец также приветствовал этот разговор.

«Мы поощряем любой диалог, который может способствовать решению конфликта в полном соответствии с фундаментальными интересами Украины и международного права», — заявили у президента Франции.

Там напомнили, что именно такой месседж передал Эммануэль Макрон во время своего государственного визита в Китай, в ходе которого Си Цзиньпин сообщил ему о своем намерении поговорить с Зеленским.

В среду, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел разговор с главой Китая Си Цзиньпином.

Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором разговора была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии, чтобы углубить коммуникации «со всеми сторонами политическое урегулирование» относительно российской войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

По словам Зеленского, разговор был «длительным и содержательным».