Разговор Зеленского и Си Цзиньпина: в Кремле заявили о «суверенном деле», в НАТО приветствуют диалог двух лидеров 27 апреля, 14:04 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина — это «суверенное дело этих двух стран», заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Что касается самого факта общения — это суверенное дело каждой из этих стран и вопрос их двустороннего диалога», — сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли разговор Зеленского и Си, приблизить окончание войны, пресс-секретарь диктатора сказал, что в Кремле якобы «готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта» и «достижение Россией всех поставленных целей».

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он приветствует разговор двух лидеров.

«Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я считаю также важным, чтобы Китай лучше понимал украинские перспективы», — сказал он на пресс-конференции.

Однако, по его словам, это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.



Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».



Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.



24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.