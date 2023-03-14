Может повлиять на войну. В США отреагировали на возможный разговор Зеленского и Си Цзиньпина

14 марта, 09:07
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

США приветствуют возможные контакты главы КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, США хотели бы, чтобы такой разговор состоялся, поскольку у Китая есть серьезные отношения с Россией и рычаги воздействия на нее.

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Прайс заявил о необходимости использования рычагов давления на РФ всеми странами мира, чтобы «помочь побудить россиян положить конец этой жестокой агрессивной войне».

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Он добавил, что США пока не видели, чтобы Китай влиял на РФ.

«Поэтому мы хотели бы, чтобы КНР использовала имеющиеся у нее рычаги, чтобы положить конец этому вторжению», — подчеркнул представитель Госдепа.

24 февраля Зеленский заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином. В первый и в последний раз они говорили 13 июля 2021 года. По его словам, вопрос не только в войне, но и в том, чтобы сохранить экономические отношения.

Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин планирует провести первый за почти два года и с начала развязанной Россией полномасштабной войны разговор с Зеленским.

Ожидается, что переговоры состоятся после визита Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину в РФ на следующей неделе.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Китай Госдеп Украина Владимир Зеленский Си Цзиньпин Война России против Украины

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