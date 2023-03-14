Может повлиять на войну. В США отреагировали на возможный разговор Зеленского и Си Цзиньпина 14 марта, 09:07 Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

США приветствуют возможные контакты главы КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, США хотели бы, чтобы такой разговор состоялся, поскольку у Китая есть серьезные отношения с Россией и рычаги воздействия на нее.

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Прайс заявил о необходимости использования рычагов давления на РФ всеми странами мира, чтобы «помочь побудить россиян положить конец этой жестокой агрессивной войне».

Он добавил, что США пока не видели, чтобы Китай влиял на РФ.

«Поэтому мы хотели бы, чтобы КНР использовала имеющиеся у нее рычаги, чтобы положить конец этому вторжению», — подчеркнул представитель Госдепа.

24 февраля Зеленский заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином. В первый и в последний раз они говорили 13 июля 2021 года. По его словам, вопрос не только в войне, но и в том, чтобы сохранить экономические отношения.

Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин планирует провести первый за почти два года и с начала развязанной Россией полномасштабной войны разговор с Зеленским.

Ожидается, что переговоры состоятся после визита Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину в РФ на следующей неделе.