Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов ответил в эфире Radio NV , что показал очередной телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина и почему американскому лидеру придется принять решение по РФ.

Александр Леонов исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента

К большому сожалению, говорить о тоне Трампа — это все равно, что гадать на кофейной гуще, потому что его тон был к Путину не очень добрым и раньше, когда он говорил, что Путин сошел с ума и тому подобное.

С одной стороны, это хорошо, что раздражение Трампа уже канализируется не только на Украину и союзников, а еще в сторону России и Путина.