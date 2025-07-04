«РФ остановится, если получит по зубам». Что показал едва ли не первый содержательный разговор Трампа с Путиным и готовы ли США перейти к действиям — Леонов

4 июля, 13:06
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Автор: Татьяна Иванская

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов ответил в эфире Radio NV, что показал очередной телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина и почему американскому лидеру придется принять решение по РФ.

К большому сожалению, говорить о тоне Трампа — это все равно, что гадать на кофейной гуще, потому что его тон был к Путину не очень добрым и раньше, когда он говорил, что Путин сошел с ума и тому подобное.

С одной стороны, это хорошо, что раздражение Трампа уже канализируется не только на Украину и союзников, а еще в сторону России и Путина.

