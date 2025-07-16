По мнению президента Зеленского, у Украины есть множество уникальных дронов — и при этом Киев хочет приобрести американское оружие. (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Об этом глава украинского государства заявил 16 июля в интервью порталу Newsmax.

По мнению президента Зеленского, у Украины есть множество уникальных дронов — и при этом Киев хочет приобрести эксклюзивное американское оружие.

«Мы многое производим самостоятельно. Мы многое делаем для защиты нашего неба и наших людей. Существует много дронов, которые есть только у нас. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что хочу купить кое-что у вас, то, что есть только у вас. И он сказал, что Америка хочет купить дроны, произведенные Украиной. Я думаю, это обоюдная выгода», — заявил президент Зеленский.

Инфографика: NV

14 июля президент Владимир Зеленский объявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, по словам главы государства, президент Трамп рассказал ему о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, во время которой было объявлено о новом плане поставок оружия Украине, которую профинансирует Альянс.

«Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону. Обсудили с Президентом необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира», — заявил президент Зеленский.

Как заявил глава украинского государства, он договорился с президентом Трампом «чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем».