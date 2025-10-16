В Кремле заявили, что Трамп и Путин обсуждали возможную поставку ракет Tomahawk Украине

Российский диктатор Владимир Путин и президент США во время встречи на Аляске, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

В Кремле утверждают, что во время телефонного разговора в четверг, 16 октября, российский диктатор Владимир Путина и президент США Дональд Трамп обсуждали возможные поставки ракет Tomahawk Украине .

Об этом заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, сообщает российское издание РБК. Новости.

Как утверждает Ушаков, Путин сказал Трампу, что поставка этих ракет якобы не изменит «ситуации на поле боя, но нанесет существенный ущерб отношениям стран».

Помощник Путина добавил, что разговор длился почти два с половиной часа, «носил очень содержательный характер и был предельно откровенным».

Ранее 16 октября Трамп сообщил, что поговорил с российским диктатором и назвал разговор «продуктивным». Трамп отметил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Путиным перед тем, как встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

17 октября президент Украины посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.