Стубб заявил, что разговор с Путиным был согласован с Украиной

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который он провел вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре 27 октября, был согласован с Украиной.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

По словам Стубба, переговоры длились около полутора часов и стали продолжением встречи в Осло, состоявшейся 20 октября. Перед звонком Финляндия и Норвегия проинформировали ключевых союзников, в частности все страны Северного совета, а после завершения разговора сообщили им о его содержании.

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Стубб также рассказал, что после переговоров с Путиным они со Стёре провели примерно 30-минутный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого проинформировали его о ходе переговоров и обсудили основные вопросы.

Президент Финляндии пояснил, что инициатива проведения телефонного разговора возникла из-за необходимости донести до Кремля позицию североевропейских стран и прояснить вопросы, способные вызвать недопонимание. По его словам, Финляндия и Норвегия, как государства, граничащие с Россией, сочли важным передать Путину прямые послания.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что звонок Путину был скоординирован с Киевом.

«Мы обсудили состоявшиеся утром телефонные разговоры лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным, а затем — с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы приветствуем такую активную поддержку наших дипломатических усилий и мирного процесса. Этот звонок был скоординирован с нами, и это правильный подход», — сказал он.

В то же время Сибига подчеркнул, что Путин на данный момент не демонстрирует подлинной готовности завершить войну. Поэтому, по его словам, укрепление Украины остается чрезвычайно важным. Министр также отметил поддержку Украины со стороны Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии и Швеции.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели в Хельсинки телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине.

Отмечалось, что Стубб и Стёре инициировали этот звонок, чтобы обсудить дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе.

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Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором в июле прошлого года.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре заявили Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что российский диктатор в ходе разговора заявил лидерам, что Россия не пойдет на компромиссы по поводу Донбасса.