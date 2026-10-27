Разговор Путина с лидерами Финляндии и Норвегии затянулся на полтора часа вместо запланированных 20 минут

Разговор Путина с лидерами Финляндии и Норвегии длился 90 минут (Фото: Reuters)

Разговор главы Кремля Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре длился 90 минут вместо запланированных 20.

Об этом Стёре рассказал 27 октября в интервью NRK.

По его словам, переговоры были содержательными и профессиональными, однако позиции сторон существенно расходятся.

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«Мы поддерживаем Украину, отстаиваем право Украины на самооборону. И подчеркиваем, что необходимо найти дипломатический путь, чтобы положить конец этой войне — навсегда и справедливо», — отмечает Стёре.

Стёре не раскрыл подробностей разговора.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели в Хельсинки телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине.

Отмечалось, что Стубб и Стёре инициировали этот звонок, чтобы обсудить дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором в июле прошлого года.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре заявили Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что российский диктатор в ходе разговора заявил лидерам, что Россия не пойдет на компромиссы по поводу Донбасса.