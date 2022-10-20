Разговор между Резниковым и главой Минобороны Израиля перенесли уже во второй раз — СМИ 20 октября, 19:12 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Телефонный разговор главы Минобороны Украины Алексея Резникова с израильским коллегой Бени Ганцем перенесли, сообщает израильский 13 телеканал. Инициатором такого решения была якобы украинская сторона.

По информации телеканала, такое решение украинские власти приняли после того, как Ганц заявил о том, что его страна будет и дальше поддерживать Украину, но не планирует начать поставки вооружения «по оперативным соображениям».

Видео дня

Разговор между главами оборонных ведомств переносят уже во второй раз. До этого он должен был состояться в понедельник, 17 октября, по инициативе Украины, но израильская сторона отклонила предложение.

Ранее издание Ynet сообщило, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яир Лапидом в четверг, 20 октября.

Ожидается, что Кулеба подаст официальный запрос на помощь Израиля после нападения России на Украину с помощью беспилотников иранского производства.

18 октября Кулеба сообщал, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Израиль с начала полномасштабного вторжения не поставлял оружие в Украину.