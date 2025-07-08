«Позиция не изменилась». Французский министр объяснил, для чего Макрон звонил Путину

Франция не изменила свою позицию относительно войны в Украине и отношений с Россией, несмотря на недавний телефонный звонок президента Эммануэля Макрона к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил министр по делам Европы Франции Бенжамен Аддад в интервью литовскому телеканалу LRT.

По словам Аддада, целью разговора Макрона с Путиным было обсуждение ситуации в Иране, ведь Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН имеет влияние на Тегеран.

В то же время он отметил, что президент Франции четко озвучил свою позицию относительно войны в Украине.

«Президент также очень четко сказал, что война в Украине должна закончиться, что украинцы согласились на прекращение огня, а Россия продолжает ежедневно бомбить Украину, выдвигает максималистские требования, такие как нейтралитет, демилитаризация. Это абсолютно неприемлемо», — отметил Аддад.

Министр опроверг предположение, что телефонный разговор свидетельствует об улучшении отношений между Парижем и Москвой.

«Разговор — это точно не то же самое, что соглашение. Речь идет скорее о желании иметь дипломатический процесс, где мы можем четко доносить наши месседжи и оказывать давление всеми средствами, включая экономические санкции», — подчеркнул он.

Аддад также отметил, что Соединенные Штаты возобновили переговоры с Россией, поэтому важно, чтобы и европейские страны участвовали в этих дискуссиях и продолжали поддерживать «справедливый и длительный мир для Украины и всей Европы».

Разговор Трампа и Путина 3 июля — что известно

3 июля Дональд Трамп и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который длился более часа.

Как сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, среди основных тем были переговоры в Стамбуле и ситуация на Ближнем Востоке. В то же время, по его словам, стороны не обсуждали ни прекращение поставок американского оружия Украине, ни возможность личной встречи.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что Трамп снова призвал Путина как можно быстрее прекратить боевые действия в Украине.

Ушаков также отметил, что стамбульские переговоры останутся двусторонними — между Россией и Украиной. Никаких конкретных дат третьего раунда пока не определено.

Путин, в свою очередь, во время разговора заявил, что Россия не откажется от своих «целей», которые, по его словам, направлены на устранение «причин» войны против Украины.