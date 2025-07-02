Макрон после разговора с Путиным заявил Зеленскому, что диктатор отвергает прекращение огня — Bloomberg
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время саммита НАТО, 24 июня (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что позиция российского диктатора Владимира Путина по полномасштабной войне не изменилась, сообщает Bloomberg.
Собеседник издания на условиях анонимности сообщил, что Путин по-прежнему отказывается от прекращения огня.
Других деталей источник не сообщил.
1 июля Макрон провел телефонный разговор с Путным. При этом Макрон звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому дважды — до разговора с диктатором и после.
Ранее газета The New York Times сообщила, что во время разговора Макрон и Путин, по-видимому, нашли общий язык по Ирану, однако их разногласия по поводу войны в Украине продолжаются.
О разговоре российского диктатора и президента Франции сообщили в Кремле. Там заявили, что Путин сказал во время разговора, что война России против Украины — это «прямое следствие политики западных государств».
Как сообщает Le Parisien, Макрон призвал Путина к «скорейшему» прекращению огня. Он продолжит «обмениваться мнениями» с ним, заявили в Елисейском дворце.
Последний раз Макрон говорил с Путиным в сентябре 2022 года. Во Франции заявили, что разговор длился более двух часов. Основной темой разговора была ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.