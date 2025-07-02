Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время саммита НАТО, 24 июня (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что позиция российского диктатора Владимира Путина по полномасштабной войне не изменилась, сообщает Bloomberg .

Собеседник издания на условиях анонимности сообщил, что Путин по-прежнему отказывается от прекращения огня.

Других деталей источник не сообщил.

1 июля Макрон провел телефонный разговор с Путным. При этом Макрон звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому дважды — до разговора с диктатором и после.

Ранее газета The New York Times сообщила, что во время разговора Макрон и Путин, по-видимому, нашли общий язык по Ирану, однако их разногласия по поводу войны в Украине продолжаются.

О разговоре российского диктатора и президента Франции сообщили в Кремле. Там заявили, что Путин сказал во время разговора, что война России против Украины — это «прямое следствие политики западных государств».

Как сообщает Le Parisien, Макрон призвал Путина к «скорейшему» прекращению огня. Он продолжит «обмениваться мнениями» с ним, заявили в Елисейском дворце.

Последний раз Макрон говорил с Путиным в сентябре 2022 года. Во Франции заявили, что разговор длился более двух часов. Основной темой разговора была ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.