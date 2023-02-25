Лукашенко и Путин провели переговоры в годовщину полномасштабной войны против Украины 25 февраля, 15:21 Александр Лукашенко и Владимир Путин, 19 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу, 24 февраля, провел разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом пишет провластный белорусский Telegram-канал Пул первого.

«Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения, дай Бог, чтобы всегда были такими. И после меня чтобы они были такими», — сказал он.

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17 февраля Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Москве. Тогда белорусский диктатор заявил, что его страна готова наладить производство российских штурмовиков Су-25.

Американский Институт изучения войны сообщил, что РФ намерена поглотить элементы оборонной промышленности Беларуси. По данным аналитиков, это происходит в рамках усилий РФ по переоснащению армии для поддержки продолжительной войны против Украины.

