Эрдоган в разговоре с Путиным призвал «активизировать дипломатию» для окончания войны

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил диктатору РФ Владимиру Путину, что для достижения «справедливого и прочного мира» в войне, которую против Украины развязала Россия, «необходимо активизировать дипломатические усилия». (Фото: Murat Cetinmuhurdar via REUTERS)

Об этом 7 октября сообщили в Директорате по коммуникациям администрации президента Турции.

В частности, Эрдоган заявил Путину, что для достижения «справедливого и прочного мира» в войне, которую против Украины развязала Россия «необходимо активизировать дипломатические усилия», и уточнил, что «Турция будет продолжать работать в интересах мира».

Кроме того, глава Турции заявил, что официальная Анкара прилагает все усилия для достижения перемирия в секторе Газа и для доставки гуманитарной помощи в этот регион.

Кроме того, в ходе беседы Эрдогана с диктатором рФ были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы, подытожили турецкие чиновники.

2 сентября президент Эрдоган заявлял, что обсуждал пути прекращения войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным во время переговоров в Китае и президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону, но стороны «пока не готовы» к встрече лидеров.

По его словам, переговоры в последние месяцы между российскими и украинскими официальными лицами в Стамбуле показали, что путь к миру «остается открытым».

23 сентября глава турецкого государства заявил в интервью телеканалу Fox News, что «не верит в скорое окончание войны России против Украины».

На вопрос журналиста, считает ли он, что война может скоро закончиться, Эрдоган ответил отрицательно.

«Я на самом деле не верю, что это произойдет», — сказал президент Турции.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что различные площадки для переговоров с властями России предлагали и Украина, и команда президента США Дональда Трампа, и европейская команда, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«У Путина был выбор. Все мы, все наши команды предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана. Мы готовы», — сказал глава украинского государства.