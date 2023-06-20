«Это будет катастрофа, не делайте этого». Трамп заявил, что его разговор с Путиным отсрочил вторжение России в Украину 20 июня, 14:29 Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото:Викимедиа)

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с Владимиром Путиным отложил вторжение в Украину на несколько лет, сообщает Fox News.

Он утверждает, якобы предупреждал Путина, что вторжение будет «катастрофой» и «адом, за который придется платить».

«Я думал, что он может это сделать. Слушай, я с ним разговаривал. Я сказал, что если ты это сделаешь, это будет ад. Это будет катастрофа. Не делай этого», — рассказал Трамп.

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Он также заявил, что имел «очень хорошие отношения» с Путиным, и заверил, что если бы он до сих пор был в президентском кресле, то Путин бы не начал вторжение в Украину.

«Он сделал это после того, как я ушел», — заверил Трамп.

Экс-президент США добавил, что сначала Путин не верил в то, что Трамп примет какие-либо меры из-за вторжения в Украину, но он убеждал его в обратном.

«Я сказал ему, что собираюсь что-то сделать. Он сказал: „Нет, нет, нет, нет, ты не сделаешь этого“. Я сказал, я сделаю, Владимир, я это сделаю, я это сделаю», — пересказал он.

Когда у Трампа спросили, считает ли он Украину отдельным от России государством, он ответил, что да, но добавил, что «раньше это была одна страна, и Путину так нравилось».

Относительно войны России против Украины, которая продолжается сейчас, Трамп заявил, что «не будет вмешиваться в то, что может быть объектом переговоров между двумя странами», в частности, удержание Россией контроля над Крымом, поскольку это «помешает переговорам», при этом уверяя, что мог бы договориться о соглашении «в течение 24 часов».

«Я бы заключил соглашение очень быстро. И знаете что? Смерти и разрушения прекратились бы, потому что, смотрите, Украину стерли с лица земли», — сказал Трамп.

Ранее он уже обещал завершить войну в Украине за 24 часа в случае своего избрания на второй срок.