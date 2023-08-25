Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: обсудили передачу F-16 и обязательства США по поддержке Украины 25 августа, 11:33 Джо Байден (Фото:REUTERS/Джонатан Ернст)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в четверг, 24 августа.

На сайте Белого дома сообщается, что американский лидер позвонил Зеленскому, чтобы поздравить его с Днем Независимости Украины и почтить восемнадцать месяцев с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

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По данным Белого дома, в разговоре главы обоих государств обсудили обязательства США поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией «столько, сколько это будет нужно», а также привлекать Россию к ответственности за ее действия.

Сообщается, что Байден и Зеленский также обсудили начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и обеспечение ускоренного одобрения для других государств на передачу Украине самолетов после завершения тренировок.

Белый дом сообщает, что Байден, от имени американского народа, выразил свое восхищение храбростью и жертвенностью украинского народа, который борется за свою свободу и безопасное будущее.

Ранее Зеленский сообщал о проведении переговоров с Байденом. Он заявлял, что США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

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6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение состоится в Румынии и Дании.

США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что правительство Норвегии также решило передать Украине истребители F-16.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции. Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также продолжаются учения.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.