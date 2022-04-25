«Собачка на поводке Путина». В команде Тихановской призывают Украину не вести диалог с Лукашенко — интервью 25 апреля, 21:02 Цей матеріал також доступний українською Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Украине не стоит вести диалог с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, ведь он фактически потерял суверенитет и не более чем союзный Кремлю коллаборант, рассказал в эфире Радио НВ Франак Вячорка, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

— Что это за риторика в пасхальном обращении Лукашенко? Призвал политиков не играть в какие-то политические игрища, не нагнетать ситуацию, не усугублять ее. Что вообще происходит с Лукашенко? Как изменились его отношения с Путиным за эти 60 дней войны?

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— Лукашенко сейчас попытается как-то отвертеться, избежать ответственности, он видит, что путинский корабль идет ко дну, он не хочет тонуть вслед за ним. А он сейчас пробует себя представить как жертву, а не как агрессор. Конечно, верить ему нельзя, он должен нести полную ответственность в суде в Гааге, как Путин. Мы также видим некоторые намеки его людей в Европе, чтобы начать какой-то диалог снова. Но не диалог с белорусским народом, а диалог с Западом. Снова торговаться политзаключенными, освободить их за снятие санкций. Потому что белорусская экономика гораздо слабее российской. И конечно, что под тяготением изоляции и санкций Лукашенко упадет первым. И сейчас его это очень беспокоит, он не доверяет своему окружению. И это все выливается в эти хаотичные движения и попытки как-нибудь переиграть ситуацию.

— Может Лукашенко сейчас добиться того, что Запад будет с ним разговаривать, торговаться? И, скажем так, воспринимать его меньшим злом, чем Путин. И таким образом, возможно, отбить его и от Путина, чтобы тот не усиливал Путина. И вести с ним какие-то переговоры и по Украине в частности.

— Мероприятие не такое наивное, как было в 2020 году. Многое произошло. Произошел террор в Беларуси, миграционные кризисы, захват самолета. И война, в которой Лукашенко принял участие. Сейчас отыграем, сказать, что давайте дружить, это ошибка, но так случилось, поймите меня, на меня Путин давил, что я мог сделать. Но наивных нет. Многое будет зависеть от позиции Украины, от позиции правительства украинского. И мы просим Украину не играть, не договариваться с Лукашенко, не верить ему, что он может быть каким-то независимым. Потому что сейчас, конечно, будут смотреть, как на Лукашенко смотрят в Украине. И когда Украина начнет с ним общаться, конечно, что Запад может начать. Этого нельзя допустить. Потому что это будет просто замораживание проблемы, но не решение.

— А вы видите какие-то предпосылки, что Украина может начать диалог с Лукашенко?

— Да, мы получаем какие-то сигналы, есть такие мнения. Помним, что у Лукашенко много друзей и среди бывших украинских олигархов, и среди некоторых бизнесов и политиков. Он встречался со многими политиками, сейчас играющими важную роль. Я надеюсь, что тоже эта наивность должна пройти. Но я предупреждаю, что это не очень хороший выход из ситуации. Он зависим, он вассал, он марионетка Путина. Он на поводке, как собачка, у Путина. Поводок может быть длиннее, может быть короче, но это поводок. Он никогда с привязи не сойдет.

— И все же, как бы вы сейчас оценили роль Беларуси в войне? Какая сейчас роль Беларуси? Что происходит с точки зрения войны в Украине?

— Сейчас 80% войск отошли с белорусской территории. Это тоже заслуга и наших партизан, и нашего сопротивления, которое и на железной дороге происходило, и в кибер-пространстве, и люди фотографировали россиян, российскую технику, идентифицировали их личности, фамилии и имена. Остаются 10−15%, это несколько тысяч военных, тоже остаются два учебных военных центра. Что там происходит, сколько там войск тоже не знаем. А белорусы продолжают сопротивление. Это сопротивление было против войны, против российских войск. Сейчас мы добиваемся, чтобы каждый российский солдат с нашей территории вышел. И не отказываемся от наших призывов к борьбе с режимом Лукашенко.

— Зная Лукашенко, мы понимаем, что он будет искать какие-то способы выторговать себе какую-то возможность избежать Гааги.

— Он может что угодно там думать, играть. Но это не Лукашенко еще десятилетней давности, когда он еще умел, имел какое-то влияние, имел сильное окружение, чтобы его серьезно воспринимал. Он сейчас очень слаб. И он даже не столько боится Гааги или Зеленского, сколько боится предательства от своих чиновников, своего окружения, своих силовиков. Поэтому мы видим не только заявления, попытки как-то выторговать время и изменить, улучшить свою репутацию. Но мы тоже видим какие-либо изменения, аресты врачей, чиновников. Два директора, руководители крупных банков были арестованы. Это все признаки того, что система и режим чувствуют себя очень неуверенно.

— Поглощение Россией Белоруссии уже произошло? Еще какие-то процессы не завершены и могут продолжаться? Что мы можем здесь ожидать?

— Я думаю, что рано говорить о поглощении Беларуси. Можно говорить о частичной оккупации. Потому что в страну вошли российские войска, белорусские войска и Лукашенко, центральные власти, практически не контролировали от 24 февраля ситуацию. В настоящее время он контролирует несколько сфер белорусской государственности. Он частично контролирует экономику, культуру, социальные сферы, но он не имеет конечного, отказался от руководства внешней политикой. А военную сферу он контролирует отчасти, я бы даже сказал, не контролирует. То, что произошло в армии, когда вынуждали белорусские войска войти в Украину вместе с россиянами, и они отказались это делать, это не заслуга Лукашенко. Это тоже заслуга белорусских генералов, офицеров, открыто или не открыто отказывавшихся это делать. Поэтому могу сказать о частичной утрате суверенитета. Можно сказать, что Лукашенко является колоборационным режимом, похожим на режим Виши во Франции во время Второй мировой войны, который имеет какие-то признаки независимости, называется руководителем Республики Беларусь, но в то же время служит другой столице. Что-то подобное происходит в Беларуси.

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