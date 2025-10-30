«Две-три Украины невозможны». Сергей Плохий объяснил, почему Украина может быть только единой

Сергей Плохий подчеркнул, что Украина может быть только единой, в случае разделения Россия уничтожит ее часть (Фото: Александр Медведев / NV)

Историк Сергей Плохий из Гарварда объяснил, почему не может быть двух Украин подобно двум Вьетнамам, Германиям или Кореям.

«Идея двух Украин, как это было с двумя Германиями, двумя Кореями или двумя Вьетнамами, тоже не сработает, потому что мы знаем, что сейчас происходит на оккупированных территориях. Украина может быть только единой. Все остальное будет уничтожено, стерто. Такое место с точки зрения идентичности просто не переживет еще 20, 30, 40, 50 лет. Или будет единая Украина, или Украины не будет вообще. Две-три Украины невозможны», — заявил Плохий во время дискуссии на нынешней конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, которая была опубликована в журнале NV № 7 за октябрь 2025 года.

Историк также отметил, что для победы Украины нужно «перепрошить мозги нашего врага», потому что война закреплена в них как результат убеждения, что украинцев не существует.

В ноябре 2023 года украинский историк Ярослав Грицак говорил в эфире Radio NV, что российский диктатор Владимир Путин собирался разделить Украину на три части. По словам историка, восток и юго-восток российский диктатор собирался аннексировать под названием Новороссия, Западная Украина его не интересовала, потому что он считает ее токсичной, а из остальных территорий Путин собирался создать «украинский вариант Беларуси».

В ноябре 2024 года источники NV в разведывательном сообществе сообщали, что минобороны России подготовило документ с фантазиями о том, что украинская государственность якобы должна быть ликвидирована, а территория Украины разделена на три части. По данным источников, Россия собиралась доносить этот месседж до администрации президента США Дональда Трампа.

Сообщалось, что согласно российским фантазиям, территорию Украины якобы должны поделить на три части:

Так называемые «новые регионы России». Эта часть якобы предусматривает официальное вхождение в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым и города Севастополь.

«Пророссийское государственное образование» — предусматривает формирование государственного образования с пророссийской властью на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областей и Киева. Согласно этому так называемому плану, эта часть также включает отказ от европейской и евроатлантической интеграции и российское военное присутствие.

«Спорные территории» (западная часть Украины). В частности, это Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская области. Кремль утверждает, что будущее этих территорий должно решаться между Россией и другими государствами — Венгрией, Польшей, Румынией.