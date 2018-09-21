21 сентября 2018, пятница

Раздача венгерских паспортов украинцам: Климкин предложил подготовить новый закон о гражданстве

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Климкин: В нашем законодательстве нет наказания за двойное гражданство

Климкин: В нашем законодательстве нет наказания за двойное гражданство

Министр иностранных дел Павле Климкин предложил подготовить новый закон о гражданстве после инцидента с раздачей венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области.

Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1, пишет Униан.

"Давайте скажем честно - в нашем законодательстве нет наказания за двойное гражданство. Единственное, что у нас записано в законе о гражданстве - мы всегда рассматриваем всех граждан, даже если у них два гражданства, как гражданина Украины. Но этого мало. Давайте сделаем один решительный шаг и подготовим новый закон о гражданстве", - сказал он.

Климкин также прокомментировал заявление своего коллеги в Венгрии Петера Сийярто о том, что двойное гражданство является якобы повседневной практикой в ЕС.

"Никакой совместной практики в Европейском союзе нет. У каждой страны есть практика своя. И это понятно, определено историей, своей политикой и прочее", - резюмировал министр.

Напомним, что в Украине поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

Климкин раскритиковал реакцию венгерского коллеги Петера Сийярто относительно двойного гражданства жителей Закарпатской области. По его словам, Будапешт проигнорировал упреки в том, что венгерские дипломаты призывают украинцев скрывать от властей факт получения второго гражданства.

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