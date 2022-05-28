«Подал сигналы». Путин сообщил канцлеру Австрии, что готов разблокировать порты и обменять пленных

28 мая, 01:17
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Карл Нехаммер пообщался с Путиным (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Карл Нехаммер пообщался с Путиным (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что провел телефонные переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Нехаммер сообщил, что диктатор «подал сигналы» о готовности к обмену пленными и разблокировки украинских портов для поставок продовольствия.

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«Наше понимание активной политики нейтралитета заключается в использовании любой возможности для диалога. Поэтому я позвонил президенту Путину. Он дал положительный сигнал к обмену пленными. Он также хочет разрешить перемещение товаров через Черное море», — заявил канцлер.

https://twitter.com/karlnehammer/status/1530236200363118592
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Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Польша и страны Балтии могут предоставить свои порты для экспорта украинского зерна.

Также сообщалось, что Китай призвал создать «зеленый коридор» для экспорта украинского зерна.

https://www.youtube.com/watch?v=zN0Erz1-MFk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Владимир Путин Австрия Зерно Обмен пленными Война в Украине Порты Карл Нехаммер Война России против Украины

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