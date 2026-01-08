Уже находятся на вооружении. Великобритания подтвердила передачу Украине 13 систем ПВО Raven и двух Gravehawk

В Британии заявили, что страна поставила Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и две Gravehawk. В ближайшее время ожидается поставка еще нескольких единиц Gravehawk, сообщили в министерстве обороны Великобритании, пишет UK Defence Journal .

По данным британского ведомства, системы Raven уже находятся на вооружении Украины.

«Украине было предоставлено 13 систем противовоздушной обороны Raven, что дает украинским подразделениям возможность быстро защищаться от российских воздушных угроз», — заявил министр по делам ветеранов Аль Карнс.

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Система предназначена для защиты на коротком расстоянии от дронов, самолетов и вертолетов, действующих вблизи линии фронта, отмечает издание. Raven адаптирует ракету «воздух-воздух» AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для запуска с земли, обеспечивая возможность быстрого развертывания против российских дронов, самолетов и вертолетов, с ограниченной способностью к поражению крылатых ракет.

Великобритания также начала поставки Украине систем противовоздушной обороны Gravehawk, предназначенных для защиты критической инфраструктуры от дальнобойных ударов со стороны РФ. Сейчас украинская сторона уже получила два прототипа этих комплексов.

В рамках заключенного контракта предусмотрена передача еще 15 таких систем. По словам Карнса, первые из них должны поступить в Украину уже в ближайшее время. Ожидается, что Gravehawk будет защищать крупные города и энергетические объекты от масштабных воздушных атак.

Raven впервые попал в Украину весной 2023 года и с тех пор совершил более 400 боевых запусков. Основным оружием комплекса является авиационная ракета ASRAAM весом 88 кг, которая способна поражать цели на расстоянии до 15 км при пуске с земли (до 25 км — с самолета). Ракета оснащена 10-килограммовой боевой частью и способна поражать как дроны, так и пилотируемые самолеты.

Инфографика: NV

12 февраля Великобритания официально опубликовала фото зенитно-ракетного комплекса Gravehawk, который создали специально для Украины.

Gravehawk был разработан с нуля за 18 месяцев для противодействия беспилотникам, крылатым ракетам и самолетам. Стоимость его разработки составила 6 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечалось, что украинской ракетой, которая может быть интегрирована в Gravehawk является Р-73, которая уже используется в ЗРК Оса, а также на морских дронах Magura V5, которые 2 января 2025 года сбили российские вертолеты.

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Также, по данным The Times, британские военные передают Украине составленные муляжи, которые выглядят, как системы противовоздушной обороны и танки, чтобы обмануть россиян и заставить их бить по фальшивым целям.