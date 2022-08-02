Присутствие ОБСЕ в Украине будет продолжаться без согласия России — председатель организации 2 августа, 17:45 Збігнєв Рау (Фото:Kancelaria Premiera/www.flickr.com)

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что присутствие ОБСЕ в Украине будет продолжаться без согласия РФ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Должен быть абсолютно откровенным с вами, что наше присутствие в Украине будет продолжаться без российской поддержки, без российского консенсуса или согласия», — сказал он.

Видео дня

По его словам, это означает, что нужно изменить юридические и финансовые механизмы осуществления деятельности.

"А это значит, что мы создали и обеспечили наше присутствие здесь в Украине, в Киеве. Это уже было обсуждено, в этом отношении уже было принято решение в соответствии с определенными резолюциями от действующего председателя и других членов», — сказал Рау.

Он добавил, что ОБСЕ достигла определенного согласия с украинским правительством о деятельности в Киеве.

"Это также означает, что мы можем организовывать соответствующую деятельность за определенные внебюджетные ресурсы. Это то, о чем уже генсек ОБСЕ принял решение», — рассказал Рау.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.