Присутствие ОБСЕ в Украине будет продолжаться без согласия России — председатель организации

2 августа, 17:45
Збігнєв Рау (Фото:Kancelaria Premiera/www.flickr.com)

Збігнєв Рау (Фото:Kancelaria Premiera/www.flickr.com)

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что присутствие ОБСЕ в Украине будет продолжаться без согласия РФ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Должен быть абсолютно откровенным с вами, что наше присутствие в Украине будет продолжаться без российской поддержки, без российского консенсуса или согласия», — сказал он.

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По его словам, это означает, что нужно изменить юридические и финансовые механизмы осуществления деятельности.

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это значит, что мы создали и обеспечили наше присутствие здесь в Украине, в Киеве. Это уже было обсуждено, в этом отношении уже было принято решение в соответствии с определенными резолюциями от действующего председателя и других членов», — сказал Рау.

Он добавил, что ОБСЕ достигла определенного согласия с украинским правительством о деятельности в Киеве.

"Это также означает, что мы можем организовывать соответствующую деятельность за определенные внебюджетные ресурсы. Это то, о чем уже генсек ОБСЕ принял решение», — рассказал Рау.

https://www.youtube.com/watch?v=dZlV7a-RAxM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   ОБСЕ Война России против Украины Збигнев Рау

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