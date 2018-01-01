"Растрата госсредств": госсекретарь США отреагировал на отправку российских бомбардировщиков в Венесуэлу Сегодня, 07:33 88 Цей матеріал також доступний українською Помпео назвал полет в Венесуэлу российских Ту-160 "растратой госсредств" (иллюстративное фото) Фото: topwar.ru

Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку Россией двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу "растратой государственных средств".

Об этом он написал у себя в Twitter.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT 11 декабря 2018 г.

"Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и попирают свободу, в то время как их народы страдают", - отметил Помпео.

Напомним, Венесуэла и Россия запланировали совместные авиационные учения для отработки маневров по обороне южноамериканской страны.

Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил России совершили перелет в международный аэропорт Майкетия столицы Венесуэлы.