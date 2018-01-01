"Растрата госсредств": госсекретарь США отреагировал на отправку российских бомбардировщиков в Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку Россией двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу "растратой государственных средств".
Об этом он написал у себя в Twitter.
#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 декабря 2018 г.
"Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и попирают свободу, в то время как их народы страдают", - отметил Помпео.
Напомним, Венесуэла и Россия запланировали совместные авиационные учения для отработки маневров по обороне южноамериканской страны.
Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил России совершили перелет в международный аэропорт Майкетия столицы Венесуэлы.