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"Растрата госсредств": госсекретарь США отреагировал на отправку российских бомбардировщиков в Венесуэлу

Сегодня, 07:33
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Помпео назвал полет в Венесуэлу российских Ту-160 "растратой госсредств" (иллюстративное фото)

Фото: topwar.ru

Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку Россией двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу "растратой государственных средств".

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и попирают свободу, в то время как их народы страдают", - отметил Помпео.

Напомним, Венесуэла и Россия запланировали совместные авиационные учения для отработки маневров по обороне южноамериканской страны.

Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил России совершили перелет в международный аэропорт Майкетия столицы Венесуэлы.

Теги:   Майк Помпео Венесуэла Россия США

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