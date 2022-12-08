«Мы это уже проходили с Гитлером». Глава МИД Словакии ответил политикам, которые предлагают договариваться с Россией 8 декабря, 17:45 Растислав Качер (Фото:twitter.com/RastislavKacer)

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер прокомментировал заявления ряда политиков, которые предлагают договариваться со страной-агрессором Россией.

Министр заявил, что то, что Россия делает в Украине — не было, не является и никогда не будет приемлемым.

«Тем, кто говорит, что „мы хотим мира, мы за переговоры“, мы всегда говорим, что мы уже проходили с Гитлером, когда кто-то пытался их проводить за нашей спиной. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войны, потере десятков миллионов людей», — сказал Качер на пресс-конференции в Киеве.

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По его словам, «мы этого никогда не повторим».

«Мы изучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца», — сказал он.

В четверг, 8 декабря, министр иностранных дел Словакии находится с визитом в Киеве.

