«Не пошли на штрафной круг истории». В Украине сейчас закаляется политическая нация — политолог 25 марта, 19:37 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб)

Война против России закаляет в Украине государство как институт, все его ведомства и процессы, которое будет существовать с сильным обществом, заявил в эфире Радио НВ политолог Олег Саакян.

«Это говорит, что за этот месяц мы не только выиграли возможность собственного будущего, но мы и видим как возникает с одной стороны украинская политическая нация, а с другой стороны возникает украинская государственность — институции и государство как таковое. Было много стереотипов относительно того, что в Украине "слабое государство" и соответственно в кризисные моменты - сильное общество, но слабое государство, которое "сложится как карточный дом", а оказалось, что нет. Украинцы сделали выводы из ошибок и мы не пошли на «штрафной круг истории» в древности, а наоборот сплотились и сейчас мы видим, как возникают институции», — сказал Саакян.

Видео дня

По его словам, заметно как власть и оппозиция, Офис президента и МИД и дипломаты, народные депутаты и включая простого гражданина, который сейчас находится в другой стране - все работают как единый организм. Работают на усиление Украины, на достижение государственных интересов и повышение субъектности Украинского государства.

«Это говорит о том, что мы фактически видим, как закаляется вот это государство, которое мы будем иметь после войны, потому что оно так или иначе закончится, а вот эти достижения они останутся», — резюмировал политолог.

Пятница, 25 марта - 30-й день украинского сопротивления преступной войне РФ. Предыдущие сутки стали днем новых важных сигналов международной поддержки Украины в ее противостоянии оккупантам.

После саммита ЕС официальный Брюссель обязался поддержать Украину в восстановлении страны и решил создать Трастовой фонд солидарности, куда будут собирать средства как для текущих нужд Киева, так и для восстановления демократической Украины после войны. Кроме того, лидеры стран Евросоюза поддержали европейские устремления Украины и предложили Еврокомиссии сделать следующий шаг – предоставить свои выводы о заявке на членство в ЕС.