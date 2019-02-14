Расследователи Bellingcat установили имя третьего подозреваемого в деле Скрипалей
Международная группа расследователей Bellingcat
установила настоящую личность третьего предполагаемого сотрудника ГРУ, подозреваемого в покушении
на Сергея и Юлию Скрипалей в британском Солсбери.
Согласно данным Bellingcat, под позывным "Сергей Федотов" скрывается Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России.
Расследователи установили, что у "Федотова"
и "Сергеева" совпадают даты рождения - 17 сентября 1973 года, как в
случае с другими подозреваемыми в деле Скрипалей – Петровым-Мишкиным и
Чепигой-Бошировым.
Сергеев родился в Ушарале в Казахстане, служил
в армии Новороссийске и учился в элитной Военно-дипломатической академии Минобороны
РФ (известная как "Консерватория ГРУ"). Он живет в Москве вместе с
супругой и взрослой дочерью.
Он получил внутренний паспорт на фамилию
"Федотова" в том же паспортном столе в Москве, где выдали документы
другим подозреваемым в деле Скрипалей, а также ряду VIP-персон. Согласно
паспортным данным от 2010 года, 37-летний "Сергей Вячеславович
Федотов" родился в Рязанской области.
Из базы данных кредитных историй,
обнародованной в сети, стало известно, что в 2009 году Сергеев получил кредит в
российском банке на сумму $1 066 192, несмотря на то, что у него нет
недвижимости или автомобиля. В 2004-2012 годы Сергеев был акционером
или директором в восьми фиктивных фирмах.
С 2012 по 2018 год он совершил ряд заграничных
поездок. Одна из самых заметных – визит в Прагу в январе 2014 года. Вместе с Александром
Мишкиным он остановился в отеле Best Western Meteor Plaza в Праге.
"Федотов" также был в
Великобритании, когда проходило голосование по Brexit, и в Барселоне во время референдума
о независимости Каталонии.
Напомним, что офицер российской военной разведки под вымышленным именем "Сергей Федотов" фигурирует в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он приехал в Британию вместе с двумя другими подозреваемыми по делу - Александром Петровым (Александр Мишкин) и Русланом Бошировым (Анатолий Чепига).
The Telegraph сообщил, что после отравления
Скрипалей он оставался
в Великобритании еще несколько дней.
По данным Bellingcat, "Федотов" был
связан с другим отравлением с применением вещества из семьи Новичка против
болгарского предпринимателя, владельца оружейной компании Емко Емельяна
Гебрева.
4 марта 2018 года бывшего российского агента
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом
Новичок в британском Солсбери.
Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в
центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.
По данным Лондона, за отравлением Скрипалей
стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.