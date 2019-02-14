Расследователи Bellingcat установили имя третьего подозреваемого в деле Скрипалей Сегодня, 18:31 806 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Международная группа расследователей Bellingcat установила настоящую личность третьего предполагаемого сотрудника ГРУ, подозреваемого в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в британском Солсбери.

Согласно данным Bellingcat, под позывным "Сергей Федотов" скрывается Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России.

Расследователи установили, что у "Федотова" и "Сергеева" совпадают даты рождения - 17 сентября 1973 года, как в случае с другими подозреваемыми в деле Скрипалей – Петровым-Мишкиным и Чепигой-Бошировым.

Сергеев родился в Ушарале в Казахстане, служил в армии Новороссийске и учился в элитной Военно-дипломатической академии Минобороны РФ (известная как "Консерватория ГРУ"). Он живет в Москве вместе с супругой и взрослой дочерью.

Он получил внутренний паспорт на фамилию "Федотова" в том же паспортном столе в Москве, где выдали документы другим подозреваемым в деле Скрипалей, а также ряду VIP-персон. Согласно паспортным данным от 2010 года, 37-летний "Сергей Вячеславович Федотов" родился в Рязанской области.

Из базы данных кредитных историй, обнародованной в сети, стало известно, что в 2009 году Сергеев получил кредит в российском банке на сумму $1 066 192, несмотря на то, что у него нет недвижимости или автомобиля. В 2004-2012 годы Сергеев был акционером или директором в восьми фиктивных фирмах.

С 2012 по 2018 год он совершил ряд заграничных поездок. Одна из самых заметных – визит в Прагу в январе 2014 года. Вместе с Александром Мишкиным он остановился в отеле Best Western Meteor Plaza в Праге.

"Федотов" также был в Великобритании, когда проходило голосование по Brexit, и в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.

Фото: Bellingcat

Напомним, что офицер российской военной разведки под вымышленным именем "Сергей Федотов" фигурирует в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он приехал в Британию вместе с двумя другими подозреваемыми по делу - Александром Петровым (Александр Мишкин) и Русланом Бошировым (Анатолий Чепига).

The Telegraph сообщил, что после отравления Скрипалей он оставался в Великобритании еще несколько дней.

По данным Bellingcat, "Федотов" был связан с другим отравлением с применением вещества из семьи Новичка против болгарского предпринимателя, владельца оружейной компании Емко Емельяна Гебрева.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.