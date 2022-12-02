«Россия не может выиграть эту войну». Как 24 февраля изменило политику Германии на 180 градусов — интервью с послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен 2 декабря, 18:51 Эксклюзив НВ Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Фото:Посольство Германии в Киеве / Deutsche Botschaft Kiew)

Россия не может выиграть эту войну, а когда ее завершать — решит Украина. В этом убеждена посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

Посол и до 24 февраля была сторонницей большей помощи Украине, в том числе оружием, в отличие от официального Берлина. Она даже признавалась в интервью НВ, что ей стыдно за российский газопровод Северный поток-2.

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Однако теперь уверяет, что гордится тем, как ее родная Германия поддерживает Украину, хотя и отмечает, что помогать всегда можно больше.

Как полномасштабная агрессия России против Украины развернула немецкую политику на 180 градусов, Фельдгузен рассказала в интервью Радио НВ.

— Мы с вами общались за несколько недель до полномасштабного российского вторжения. Тогда вы говорили, что вам стыдно, что строится российский газопровод Северный поток-2. Вы очень дипломатично и деликатно намекали, что у вас есть несколько отличное видение от официального Берлина относительно поставки оружия в Украину. Довольны ли вы сейчас?

— Я хорошо помню наше последнее интервью, все с тех пор изменилось. Полномасштабная агрессия России 24 февраля изменила немецкую политику на 180 градусов. Мы с этого времени поддерживаем Украину в этой войне.

Нельзя сказать, что я довольна — можно всегда помочь больше и в [большем количестве] секторов. Я горжусь тем, что моя страна делает сегодня для Украины, как я это ожидала, на нас можно рассчитывать. Мы один из самых больших партнеров и доноров Украины сегодня.

— Неоднократно слышала от политических комментаторов, что то, что делает канцлер Олаф Шольц и его правительство, немецкий парламент, это разворот от политики Ангелы Меркель. Несмотря на это, от рядовых украинцев все равно можно услышать какие-то жалобы, мол, Германия бюрократическая, медленно принимаются решения. Это взгляд рядового наблюдателя, но я так понимаю, что для Германии это мегабыстрые обороты начались.

— Германия — большая страна, у нас очень тщательная бюрократия, надо обращать внимание на очень многое. Но для Германии, действительно, мы реагировали быстро.

Я вместе с рядовыми украинцами в сентябре надеялась, что мы быстрее отреагируем, но, в конце концов, страна получила от Германии очень эффективные системы вооружения и мы среди стран, которые помогают и в военной сфере больше всего.

— Новое поколение комплексов противовоздушной обороны — немецкие IRIS-T и американские NASAMS — стали настоящим спасением на поле боя. Скажите, пожалуйста, чем еще Германия собирается помогать Украине с вооружением, каковы основные направления?