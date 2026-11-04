Как пишет издание, Еврокомиссия в окончательной версии коммюнике дополнила оценку Украины в сфере борьбы с коррупцией, в частности, конкретизировала её достижения (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия убрала из финальной версии коммюнике (главного политического документа пакета расширения ЕС) упоминание о замедлении реформ в Украине .

Об этом 4 ноября сообщило Радио Свобода — после сравнения окончательной версии коммюнике, которое еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос представила в Европарламенте, и его предварительного проекта, опубликованного на прошлой неделе.

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«Реформы постепенно продолжались в течение отчетного периода, причем в последнее время их темпы ускорились», — говорится в итоговом коммюнике.

Как пишет Радио Свобода, предыдущая версия документа была значительно менее лестной в отношении Украины. Тогда говорилось, что в течение отчетного периода украинские реформы «продолжались, но более медленными темпами».

Кроме того, как пишет издание, Еврокомиссия в окончательной версии коммюнике дополнила оценку Украины в сфере борьбы с коррупцией, в частности, конкретизировала её достижения.

«Антикоррупционные органы продолжали наращивать результаты расследований, уголовного преследования и обвинительных приговоров по делам о коррупции на высоком уровне, хотя некоторые приоритетные законодательные реформы, направленные на усиление борьбы с коррупцией, остаются нереализованными», — отмечается в документе.

Кроме того, в ЕК в итоговом документе конкретизировали и успехи Украины в области судебной реформы.

«Украина добилась прогресса в проверке добросовестности и назначении кандидатов, прошедших соответствующую проверку, в высшие судебные органы и Конституционный суд», — отмечается в коммюнике.

Кроме того, как сообщает Бабель со ссылкой на официальные документы, в ежегодном отчете о расширении ЕС Еврокомиссия отметила значительный прогресс Молдовы и Украины — несмотря на внешнее давление и войну. В то же время, по мнению еврочиновников, ближе всего к членству в ЕС остается Черногория — в ЕК считают, что она может завершить переговоры о вступлении к концу 2026 года.

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Кроме того, в отчете ЕК обратили внимание на следующее:

Черногория остается лидером переговорного процесса. Она открыла все 33 переговорных раздела и предварительно закрыла 21. Еврокомиссия считает, что страна выполнила все условия для закрытия остальных разделов, а переговоры могут завершиться уже в декабре 2026 года. Если процесс пойдет по плану, соглашение о вступлении может быть подписано в июне 2027 года. После этого его еще должны ратифицировать все государства-члены ЕС и сама Черногория.

Албания открыла все переговорные кластеры чуть более чем за год и предварительно закрыла четыре раздела. Еврокомиссия предлагает график, согласно которому страна может завершить переговоры до конца 2027 года. В то же время для этого ей необходимо сохранить темп реформ, обеспечить их качество и выполнить все условия, особенно в сфере верховенства права. На политическую ситуацию влияют масштабные протесты и противостояние между властью и оппозицией.

Молдова продемонстрировала значительный прогресс в 2026 году. Она продвинулась в приведении законодательства в соответствие с нормами ЕС, судебной реформе, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Еврокомиссия отмечает существенный прогресс в выполнении промежуточных условий в области верховенства права (IBAR). Правительство страны ставит целью предварительно завершить переговоры к началу 2028 года. Еврокомиссия считает эту цель амбициозной, но достижимой, если страна сохранит нынешний темп реформ.

Украина продвигается в переговорах, несмотря на полномасштабную войну. В то же время для того, чтобы завершить переговоры до конца 2028 года, стране необходимо ускорить реформы. Прежде всего речь идет о судебной системе, борьбе с коррупцией, защите фундаментальных прав и реформе государственного управления.

3 ноября постоянный представитель Украины при ЕС Тарас Качка заявил, что Украина и Венгрия достигли взаимопонимания относительно открытия переговорных кластеров в рамках вступления Киева в Европейский Союз. Украинская сторона рассчитывает открыть ещё два кластера до конца 2026 года.

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«Я считаю, что слово „блокировка“ вводит нас в заблуждение. Действительно, Венгрия попросила дополнительное время для рассмотрения и обсуждения определенных решений», — отметил он.

27 октября «Европейская правда» со ссылкой на осведомлённых дипломатов Евросоюза сообщила, что Венгрия во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе отказалась одобрить результаты скрининга четвертого и пятого переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС.

Кластер 4 «Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность» охватывает, в частности, транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и изменение климата.

Кластер 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочённости» включает вопросы сельского хозяйства, рыболовства, региональной политики и бюджетных положений.

Это два последних переговорных кластера, которые ещё не открыты для Украины. Киев рассчитывает на их открытие до конца 2026 года.

Венгрия месяцами блокировала открытие новых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, требуя, в частности, принять закон об образовании для национальных меньшинств. 7 октября СМИ сообщили, что Будапешт снял вето на открытие второго и третьего кластеров, посвященных внутреннему рынку и конкурентоспособности.

13 октября Евросоюз официально открыл ещё два переговорных кластера по вопросу вступления Украины. Решение об открытии кластеров стало возможным после того, как Верховная Рада приняла поправки к закону об образовании в обоих чтениях и в целом — как того требовала Венгрия.