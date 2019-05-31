Расшатывал мир: россиянин, который «маскировался под дипломата», стал персоной нон грата в Косово 31 мая, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Kosovo Police В Сербии заявили о задержании гражданина России Kosovo Police

Власти Косова объявили персоной нон грата якобы российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, сообщил косовский премьер Рамуш Харадинай.

По словам Харадиная, Краснощеков занимался в Косово «антиконституционной деятельностью, расшатывал мир и стабильность».

Решение вступает в силу в пятницу, 31 мая.

Сейчас Краснощеков находится в больнице в Белграде.

Напомним, 28 мая сербская армия была приведена в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании гражданина России.

Позже арест россиянина подтвердили и власти Косово. По словам президента страны, он «маскировался под дипломата».

МИД России потребовало от властей Косово отпустить российского сотрудника миссии ООН.