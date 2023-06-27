«Мы будем готовы». В Британии призвали разработать план на случай распада России 27 июня, 10:44 Лиз Трасс (Фото:www.facebook.com/LizTrussMP)

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на фоне бунта в России, который произошел 23−24 июня, призвала разработать план на случай распада России и свержения правительства диктатора Владимира Путина, сообщает Sky News.

«Мы и наши союзники — включая украинцев, включая поляков, включая страны Балтии — должны убедиться, что у нас есть план на случай распада России», — сказала она.

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Позже министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что «руководство Россией принадлежит российскому народу».

«Мы не занимаемся спекуляциями или попытками предсказать — то, что мы делаем, это планируем и вводим запасные меры. Поэтому, каким бы ни был результат этого конфликта, мы будем готовы», — добавил он.

Клеверли также сказал, что восстание главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина является «беспрецедентным вызовом власти Путина», и подчеркнул, что в поддержке войны Россией «появляются трещины».

Как сообщала The Times со ссылкой на источники, в правительстве Великобритании считают, что после бунта Пригожина Лондону следует начинать готовиться к сценарию неожиданного распада России.

Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон готов к нескольким вариантам развития событий в России после попытки мятежа Пригожина.

Вечером 24 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин выехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.