Украина пробьет тонкий предел между ослаблением и распадом России — политолог 16 марта, 15:37 Раненый украинский военный в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Radio NV выразил мнение, что Украина сможет добиться распада России.

«Анализируя геополитические аналитические материалы и американских центров, и многих частных развединституций типа Стратфора Джорджа Фридмана, они еще 15-20 лет назад писали, что война России с Украиной будет, а после этого России не станет», — сказал Давыдюк в эфире Radio NV.

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Политолог заявил, что если российский диктатор Владимир Путин не выведет войска из Украины в этом году, Украина перейдет на новый уровень, что приведет к полному уничтожению путинского режима и развалу России.

«Пока с этим вторым этапом не очень согласен Запад. Но если Запад будет терять деньги на экономике и будет понимать, что это не по причине Украине, а по причине России, Украина убедит глобальный юг… А мы уже взяли эту цель. Мы сейчас назначаем послов и в Китай, и в Бразилию, многие другие страны. Мы читали, о чем писал Дмитрий Кулеба. Это как раз будет переход на новый этап, когда государство-агрессор дешевле будет разделить для того, чтобы оно было управляемо, предсказуемо и неагрессивно, чем терпеть его дальнейшие войны», — отметил он.

Давыдюк добавил, что «между ослаблением России и распадом очень тонкий предел, который очень легко будет пробить Украине».

«Понятно, что Запад будет делать проекцию дизайна – сохранить Россию или не развалить ее. Или будет маленький камешек, который нужно будет бросить. И мы его бросим. Запад в закрытых политических, дипломатических разговорах говорит, что есть их, западный, интерес, а есть украинский. И они говорят, на 90% они совпадают, но есть 10% – это тона цветов. В общем, и Запад, и Украина желто-голубые, но есть немного оттенков, где мы немного отличаемся. Западу предстоит понять, что эти 10% – это полный развал России. Это наша позиция, где мы не сходимся. И когда будет возможность немного подтолкнуть, чтобы оно посыпалось, мы это сделаем. Пусть вкладывают сейчас в ее ослабление, а мы потом этот последний камушек точно бросим», — убежден политолог.

Он подчеркнул, что для Украины это "шанс на тысячу лет" с точки зрения будущего.

В конце февраля министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Radio NV заявил, что Россия обречена на распад и не сможет быть единой.

Бывший глава МИД Украины подчеркнул, что целостного народа россиян нет, он состоит из кусков разного этнического происхождения, не объединенных ничем.

26 февраля Путин впервые предположил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а население разделится на отдельные нации.

По его словам, российский народ, "если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее обломками", может не сохраниться.

«Если мы пойдем по этому пути (распада России — ред.), я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально измениться… Будут московиты какие-то, уральцы», — заявил Путин.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Запад пока не имеет окончательного решения, что делать с Россией, и не понимает, чем должна закончиться развязанная против Украины полномасштабная война. Однако мир должен быть готов к распаду РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.