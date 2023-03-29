Когда начнется фрагментация. Китай ждет, чтобы откусить лакомый кусок России — Данилов

29 марта, 12:39
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Лидер Китая Си Цзиньпин в Москве, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин в Москве, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью Radio NV заявил, что Китай намерен «откусить лакомый кусок России», когда начнется ее фрагмантеация.

«Что касается позиции Китая. Она проста и понятна: страна ждет, когда начнется фрагментация Российской Федерации для того, чтобы откусить себе тот лакомый кусок, который в свое время принадлежал Китаю», — заявил Данилов в эфире Radio NV.

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Секретарь СНБО отметил, что произошло переименование Хабаровска, Владивостока, Уссурийска и «многих других» российских территорий на китайский язык.

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«Они уже не стесняются издавать определенные карты, карты с этими названиями. И они претворяют в жизнь свою программу действий, которая у них расписана на годы. Ничего для нас здесь с вами удивительного нет. Китай наблюдает сейчас за процессом», – сказал он.

Данилов добавил, что Китаю не удобно, чтобы Россия проиграла войну, поскольку тогда «ситуация может выйти из-под контроля», но дальше «нравственной поддержки» российского диктатора китайцы не пойдут.

Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия заявила о размещении ядерного оружия в Беларуси, потому что визит Си Цзиньпина был для нее неудачным, и Москва не получила от Китая никаких гарантий.

До этого замглавы Офиса президента Игорь Жовква предполагал, что для России не оправдались две трети надежд на визит Си Цзиньпина в Москву.

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20-22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, встретившимся с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

В то же время, не было сделано никаких публичных заявлений о предоставлении Пекином оружия и боеприпасов оккупационным войскам РФ для войны против Украины.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Россия-Китай Си Цзиньпин Алексей Данилов радио NV

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