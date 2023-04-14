«Искусственно созданная ошибка». Буданов заявил, что настал момент для распада России 14 апреля, 10:48 Буданов спрогнозировал будущее России (Фото:NV)

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас настал момент для распада России.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

Буданов также назвал страну-агрессора «искусственно созданной ошибкой».

«Границы могут быть изменены. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, когда эта страна должна развалиться», — отметил глава ГУР МО.

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В разговоре с журналистами он также пообещал вернуть Крым, а также высмеял неудачное «зимнее контрнаступление» России, когда оккупанты достигли минимальных успехов на поле боя, но понесли колоссальные потери.

Изучая карту России, Буданов предсказал глобальные изменения в этой стране, которые, по его мнению, сыграют свою роль в прекращении войны против Украины в пользу Киева.

26 февраля российский диктатор Владимир Путин впервые предположил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а население поделится на отдельные нации.

По его словам, российский народ, «если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее обломками», может не сохраниться.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Запад пока не имеет окончательного решения, что делать с Россией, и не понимает, чем должна закончиться развязанная против Украины полномасштабная война. Однако мир должен быть готов к распаду РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.



