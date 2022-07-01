Не дать Украине ПДЧ в 2008 году было ошибкой НАТО — экс-генсек Расмуссен 1 июля, 19:54 Андерс Фог Расмуссен в Киеве 1 июля 2022 года (Фото:president.gov.ua)

Бывший генсекретарь НАТО (2009−2014) Андерс Фог Расмуссен повторил, что непредоставление Украине плана действий по членству в Альянс в 2008 году было ошибкой.

Во время совместного брифинга с главой Офиса президента Андреем Ермаком в Киеве в пятницу, 1 июля, Фог Расмуссен отметил, что в НАТО приняли такое решение еще до того, как он стал генсеком.

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Он заявил, что всегда выступал в поддержку Украины и поддерживал ПДЧ в НАТО для нашей страны в 2008 году, находясь на посту премьер-министра Дании, но в Североатлантическом альянсе тогда не было консенсуса.



По его мнению, такие действия НАТО были ошибкой, и Альянс послал российскому диктатору Владимиру Путину неправильный сигнал:

«Путин подумал, что НАТО разделена и что он сможет захватить территорию силой без [последствий]… После Бухарестского саммита он послал четкий месседж: атаковал Грузию и оккупировал Абхазию, затем в 2014-м захватил Крым и часть Донбасса».

Экс-генсек НАТО добавил, что после российской агрессии реакция Запада была недостаточно мощной. Он подчеркнул, что нужно извлекать уроки из истории и «не повторять ошибок прошлого».



«Попытка примирения с диктаторами не пройдет — она только приведет к новому конфликту. И сейчас мы расплачиваемся за ошибки, которые допустили в прошлом», — считает Фог Расмуссен.

Во время саммита НАТО в Мадриде в конце июня 2022 года лидеры впервые с 2010 года утвердили новую стратегическую концепцию НАТО, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе".

9 марта 2018 года НАТО предоставила Украине статус страны-аспиранта — официальное признание стремления государства получить полноценное членство в Альянсе. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины с 2019 года.

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